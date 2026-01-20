كييف- (د ب أ)

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، انقطاع إمدادات الكهرباء والتدفئة والمياه في أجزاء من العاصمة الأوكرانية كييف جراء هجمات روسية جديدة.

وقال عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، في منشور على تطبيق تليجرام، إن 5635 مبنى سكنيا شاهقا أصبحت بدون تدفئة بعد الهجمات على كييف.

وأضاف كليتشكو أن معظم المباني المتضررة كانت تعرضت بالفعل لأضرار خلال هجوم روسي واسع في 9 يناير الجاري.

وأعلن سلاح الجو الأوكراني أن روسيا استخدمت مزيجا من الطائرات المسيرة وصواريخ كروز في الهجوم الليلي.

وأعلنت الشرطة إصابة شخص واحد في الهجوم، وفق معلومات أولية.

كما أشار كليتشكو إلى انقطاع إمدادات المياه في مناطق على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو الذي يمر عبر كييف.

وقال كليتشكو إن كييف تواجه أصعب شتاء لها منذ بدء الغزو الروسي الشامل قبل نحو أربع سنوات.