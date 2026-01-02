إعلان

حزب الله: لن نسلم سلاحنا وإسرائيل تخطط لإقامة منطقة عازلة على الحدود اللبنانية

كتب-عبدالله محمود:

09:45 م 02/01/2026

محمود قماطي نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله الل

قال نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله محمود قماطي، إنهم لن يقبلوا باستمرار استباحة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية.

وأضاف قماطي في تصريحات لقناة الجزيرة، أن حزب الله لن يسلم سلاحه أو يستغني عن قوة لبنان في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية.

وأكد نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله، أن الجيش الإسرائيلي يخطط لإقامة منطقة عازلة على الحدود اللبنانية في احتلال جديد لأراضينا.

وطالب نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله، بحوار لبناني من أجل حل المشاكل وحماية بلادنا من الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله، إلى أن تنفيذ الحكومة اللبنانية للإملااءات الخارجية يعني التخلي عن الجنوب.

محمود قماطي حزب الله لبنان حدود لبنان إسرائيل

