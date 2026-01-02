إعلان

"نرفض أي تدخل خارجي".. عراقجي يردا على ترامب بشأن احتجاجات إيران

كتب-عبدالله محمود:

07:30 م 02/01/2026

عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

رد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن الاحتجاجات الحالية في إيران، والتي خرجت بسبب تردي الوضع الاقتصادي وانهيار العملة لأدنى مستوياتها.

وأكد عراقجي خلال تصريحات إعلامية اليوم الجمعة، أن إيران ترفض أي تدخل خارجي في شؤونها، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة الإيرانية على استعداد للرد على أي انتهاك للسيادة الإيرانية.

وقال وزير الخارجية الإيراني، إن الاحتجاجات السلمية للمتضررين من تقلبات سعر الصرف حق مشروع لكن شابتها حوادث شغب عنيفة استهدفت مراكز الشرطة ورجال الأمن.

وفي وقت سابق، حذر الرئيس الأمريكي في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، السلطات الإيرانية من إطلاق النار على المتظاهرين خلال احتجاجاتهم في إيران.

وقال ترامب:"إذا أطلقت إيران النار وقتلت بعنف متظاهرين سلميين، وهو ما اعتادت عليه، فإن الولايات المتحدة الأميركية ستأتي لإنقاذهم. نحن في وضع الاستعداد الكامل وجاهزون للتحرك. شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر!".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عباس عراقجي إيران واشنطن

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
18:00

السودان

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

شبورة كثيفة وأمطار خفيفة متوقعة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدًا