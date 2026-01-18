إعلان

توني بلير ينأى بنفسه عن رسوم بقيمة مليار دولار مقابل عضوية مجلس السلام في غزة

كتب : مصراوي

10:00 م 18/01/2026

توني بلير

(د ب أ)

نأى توني بلير، رئيس البريطاني الأسبق، الذي تم تعيينه في الهيئة التنفيذية لمجلس السلام الذي يترأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنفسه عن مطالبة الرئيس الدول بدفع مليار دولار مقابل الحصول على عضوية دائمة في المجلس.

ورفض بلير تأييد طلب الرسوم، التي تشكل جزءا من مسودة ميثاق المجلس الناشئ، في مؤشر إضافي على أن تفاصيل مجلس السلام تثير معارضة من جانب حلفاء وشركاء أمريكا لمشروع ترامب، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال متحدث باسم توني بلير، اليوم الأحد، إن بلير غير مشارك في تحديد أعضاء المجلس، مما يشير إلى أنه لن يؤيد اقتراح الرسوم علنا.

وأضاف المتحدث أن أي استفسارات حول رسوم المليار دولار يجب توجيهها إلى إدارة ترامب.

وقالت مصادر مطلعة على الأمر إنه من المرجح أن ترفض بعض الدول الانضمام إلى المجلس نتيجة لشروط ترامب.

وأضافت المصادر أن دولا أخرى قد توافق مبدئيا على الانضمام إلى مجلس السلام، لكنها ترفض دفع الرسوم مقابل العضوية الدائمة.

