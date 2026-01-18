إعلان

بعد قرار ترامب.. أوروبا تدرس فرض رسوم انتقامية بقيمة 107 مليار دولار على أمريكا

كتب : محمود الطوخي

09:46 م 18/01/2026

قالت صحيفة "فايننشال تايمز"، الأحد، إن العواصم الأوروبية تدرس عدة إجراءات انتقامية على الولايات المتحدة، بما في ذلك فرض رسوم جمركية انتقامية بقيمة 107.71 مليار دولار، أو فرض قيود على دخول الشركات الأمريكية إلى إلى التكتل.

ويأتي الإجراء الأوروبي، ردا على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للدول الأوروبية المعارضة لمساعيه للسيطرة على جرينلاند.

وصرّح مصدر مشارك في التحضيرات للاجتماعات في سويسرا، بأن إجراءات الرد يجري وضعها لمنح القادة الأوروبيين نفوذا في الاجتماعات المحورية مع ترامب خلال المنتدى الاقتصادي في دافوس الأسبوع الجاري.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن عن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على 8 دول أوروبية اعتبارا من 1 فبراير المقبل، على أن تزيد إلى 25% بدءا من 1 يونيو.

وأوضح ترمب عبر منصة "إكس" أن الرسوم ستفرض بنسبة 10% اعتباراً من 1 فبراير 2026 على بضائع كل من: (الدنمارك، النرويج، السويد، فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، هولندا، وفنلندا)، على أن ترتفع النسبة إلى 25% مطلع يونيو 2026، وتبقى سارية "إلى حين التوصل لاتفاق لشراء جرينلاند بالكامل".

وبرر الرئيس الأمريكي قراره بأن الدنمارك "لا تمتلك الوسائل" لمنع سيطرة الصين وروسيا على الجزيرة، مشدداً على أن برامج "القبة الذهبية" والأسلحة الحديثة جعلت الاستحواذ على الجزيرة "أكثر إلحاحاً". كما انتقد زيارات مسؤولي الدول الثماني للجزيرة، واصفا إياها بـ "غير الواضحة" وتخلق مخاطر غير مقبولة.

