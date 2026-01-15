إعلان

وول ستريت جورنال: ترامب يطلب تجهيز القدرات العسكرية تحسبا لهجوم محتمل على إيران

كتب-عبدالله محمود:

10:20 م 15/01/2026

دونالد ترامب

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من الجهات المختصة تجهيز القدرات العسكرية اللازمة، في حال قرر المضي قدما نحو شن هجوم على إيران.

وبحسب المسؤولين الأمريكيين، فأن ترامب تلقى نصائح من مستشاريه تفيد بأن توجيه ضربة عسكرية لإيران لن يؤدي على الأرجح إلى إسقاط النظام، محذرين في الوقت ذاته من أن أي هجوم قد يفضي إلى اندلاع صراع أوسع في منطقة الشرق الأوسط.

وأشارت صحيفة وول ستريت جورنال، إلى أن ترامب يراقب عن كثب كيفية تعامل السلطات الإيرانية مع الاحتجاجات الداخلية، معتبرًا أن هذا العامل يشكل جزءًا من تقييمه قبل اتخاذ أي قرار بشأن توجيه ضربة عسكرية.

وأفادت وول ستريت جورنال، بأن حاملة الطائرات الأمريكية “لينكولن” قد تستغرق وصولها إلى منطقة الشرق الأوسط نحو أسبوع، لافتة إلى أن ترامب قد يصدر أوامر بإرسالها في إطار الاستعدادات العسكرية المحتملة.

وأكدت المصادر أن ترامب لم يحسم قراره بعد، مفضلا الإبقاء على جميع الخيارات مطروحة في ظل التطورات السياسية والأمنية المتعلقة بإيران.

