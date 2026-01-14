قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إعادة جثة آخر أسير أولوية تل أبيب، لافتًا إلى أن تشكيل لجنة تكنوقراط بقطاع غزة لن يؤثر على ذلك.

وأوضح نتنياهو، في بيان صادر عن مكتبه اليوم الأربعاء، أنه يصر على تحويل المعلومات التي أعطيت للوسطاء إلى إجراءات فعالة لإعادة جثة آخر أسير.

وطالب نتنياهو حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالوفاء ببنود اتفاق غزة بما فيها بذل قصارى جهدها لإعادة جميع الأسرى.