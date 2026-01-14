(أ ب)

تعهدت رئيسة فنزويلا المؤقتة، ديلسي رودريجيز، اليوم الأربعاء، بمواصلة عملية إطلاق سراح السجناء الذين تم اعتقالهم خلال حكم الرئيس السابق نيكولاس مادورو، وذلك خلال أول مؤتمر صحفي لها منذ الإطاحة بمادورو على يد الولايات المتحدة في وقت سابق من يناير الجاري.

وشغلت رودريجيز منصب نائبة الرئيس مادورو منذ عام 2018، حيث أشرفت على جهاز الاستخبارات الفنزويلي المثير للرهبة، كما ادارت قطاع النفط الحيوي.

وأدت رودريجيز، المحامية والسياسية البالغة من العمر 56 عاما، اليمين الدستورية رئيسة مؤقتة بعد يومين من قيام إدارة الرئيس ترامب بنقل مادورو من مجمعه المحصن، وإعلانها أن الولايات المتحدة ستتولى زمام الأمور في فنزويلا.

وقالت رودريجيز، للصحفيين من على منصة في القصر الرئاسي، إن عملية إطلاق سراح السجناء بدأت في عهد مادورو، و"لم تنته بعد".