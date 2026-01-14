إعلان

المبعوث الأممي إلى اليمن: الأوضاع لا تزال هشة في بعض مناطق الجنوب

كتب-عبدالله محمود:

06:29 م 14/01/2026

هانس جروندربج، المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن

قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، إنه لا بد من وجود عملية سياسية شاملة وجامعة في اليمن.

وأضاف المبعوث الأممي إلى اليمن، في تصريحات إعلامية اليوم الأربعاء، أن الأوضاع لا تزال هشة في بعض مناطق الجنوب، مؤكدًا أن الأمم المتحدة تسعى لتحقيق السلام الدائم في اليمن.

وأكد المبعوث الأممي لليمن، أن العملية السياسية في اليمن يجب أن تشمل الجنوب وجماعة أنصار الله.

وأوضح المبعوث الأممي لليمن، أنهم قلقون من استمرار احتجاز موظفي الأمم المتحدة في صنعاء ويجب إطلاق سراحهم.

هانس غروندبرغ اليمن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن جماعة أنصار الله

