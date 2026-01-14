إعلان

بالتزامن مع زيارة زعيمة المعارضة للقاء ترامب.. فنزويلا ترسل مبعوثا إلى أمريكا

كتب : مصراوي

03:31 م 14/01/2026

رئيس فنزويلا ديلسي رودريجيز

تعتزم القائمة بأعمال رئيس فنزويلا ديلسي رودريجيز إرسال مبعوث إلى واشنطن للقاء مسؤولين أمريكيين كبار في نفس اليوم الذي تزور فيه زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو المدينة لإجراء محادثاتها الخاصة في أعقاب الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو.

كما يعتزم السفير فيليكس بلاسينسيا، رئيس البعثة في سفارة فنزويلا بالمملكة المتحدة ووزير الخارجية السابق زيارة البلاد غدا الخميس، بناء على طلب رودريجيز، طبقا لمصادر مطلعة على الخطط طلبت عدم الكشف عن هويتها بسبب سرية المحادثات، حسب صحيفة فنزويلا تايمز اليوم الأربعاء.

وذكر مسؤولون أمريكيون أنه من المتوقع أن تلتقي ماتشادو، الشخصية المعارضة الشهيرة التي فازت بجائزة نوبل للسلام مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نفس اليوم.

ولم تستجب وزارة الإعلام الفنزويلية والبيت الأبيض ووزارة الخارجية على طلبات للتعليق أمس الثلاثاء، وتؤكد تلك الزيارات كيف تتنافس مختلف الفصائل لسد الفراغ السياسي في فنزويلا بعد أن فقد مادورو السيطرة على مقاليد الأمور.

ديلسي رودريجيز نيكولاس مادورو دونالد ترامب

