وكالات

قال ثلاثة دبلوماسيين لوكالة رويترز إنه تم نصح بعض الأفراد بمغادرة قاعدة العديد الجوية التابعة للجيش الأمريكي في قطر بحلول مساء الأربعاء.

لم تصدر السفارة الأمريكية في الدوحة أي تعليق فوري.

تُعدّ قاعدة العديد أكبر قاعدة أمريكية في الشرق الأوسط، وتضمّ نحو 10 آلاف جندي، وقبل الغارات الجوية الأمريكية على إيران في يونيو، تمّ نقل بعض الأفراد من القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.