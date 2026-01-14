إعلان

رويترز: بعض الأفراد أُبلغوا بمغادرة القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر بحلول المساء

كتب : مصراوي

12:15 م 14/01/2026

قاعدة العديد الامريكية بقطر

وكالات

قال ثلاثة دبلوماسيين لوكالة رويترز إنه تم نصح بعض الأفراد بمغادرة قاعدة العديد الجوية التابعة للجيش الأمريكي في قطر بحلول مساء الأربعاء.

لم تصدر السفارة الأمريكية في الدوحة أي تعليق فوري.

تُعدّ قاعدة العديد أكبر قاعدة أمريكية في الشرق الأوسط، وتضمّ نحو 10 آلاف جندي، وقبل الغارات الجوية الأمريكية على إيران في يونيو، تمّ نقل بعض الأفراد من القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.

مغادرة القاعدة العسكرية الأمريكية قطر ايران امريكا

