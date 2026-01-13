الجيش الأمريكي استخدم طائرة مموهة في أول هجوم على

واشنطن- (د ب أ)

ذكرت تقارير إعلامية أن الجيش الأمريكي استخدم طائرة سرية تم طلاؤها لتبدو كطائرة مدنية في أول هجوم على قارب يشتبه في قيامه بتهريب المخدرات في الكاريبي.

وأفادت صحيفة نيويورك تايمز أمس الاثنين نقلا عن أشخاص على صلة بالأمر إنه تم تحميل الذخائر داخل الطائرة بدلا من أسفل الجناحين، حتى لا يتم رؤيتها.

ووفقا للإحصاءات الرسمية، لقى 11 شخصا حتفهم في الهجوم.

وقال ستيفن جيه ليبير، الخبير القانوني السابق بالقوات الجوية الأمريكية للصحيفة إن تنفيذ هجوم بواسطة طائرة تبدو غير عسكرية سيصنف على أنه جريمة حرب وفقا لمعايير الصراع المسلح.

وقال أشخاص شاهدوا مقطع فيديو للهجوم للصحيفة إن الطائرة كانت تحلق على ارتفاع منخفض للغاية بحيث تمكن الذين على متن القارب من رؤيتها بوضوح.

وقال مسؤولون أمريكيون إن شخصين نجيا من الهجوم الأول في سبتمبر الماضي، ولكن قتلا في هجوم لاحق. وأثار هذا الهجوم اللاحق بالفعل اتهامات في الولايات المتحدة بأنه ربما يكون قد تم ارتكاب جريمة حرب.