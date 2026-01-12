إعلان

القناة 14 الإسرائيلية: زيادة في عدد الطائرات الأمربكية قرب المجال الجوي الإيراني

كتب : مصراوي

02:57 ص 12/01/2026

الطيران الأمريكي

وكالات

قالت القناة 14 الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إن هناك زيادة في عدد الطائرات الأمريكية قرب المجال الجوي الإيراني، بحسب ما أفادت به سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إنه يدرس مجموعة من ​الردود على الاضطرابات المتصاعدة ⁠في إيران، ‍بما في ذلك الخيارات العسكرية المحتملة، ‍مع استمرار ‌الاحتجاجات الضخمة التي تعصف بالبلاد.

وأضاف ترامب، أن واشنطن تدرس خيارات قوية بشأن إيران، بما فيها الخيار العسكري.

وأوضح ترامب: "الجيش يدرس الأمر، ونحن نبحث خيارات قوية للغاية بشأن إيران".

