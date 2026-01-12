

وكالات

قالت القناة 14 الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إن هناك زيادة في عدد الطائرات الأمريكية قرب المجال الجوي الإيراني، بحسب ما أفادت به سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إنه يدرس مجموعة من ​الردود على الاضطرابات المتصاعدة ⁠في إيران، ‍بما في ذلك الخيارات العسكرية المحتملة، ‍مع استمرار ‌الاحتجاجات الضخمة التي تعصف بالبلاد.

وأضاف ترامب، أن واشنطن تدرس خيارات قوية بشأن إيران، بما فيها الخيار العسكري.

وأوضح ترامب: "الجيش يدرس الأمر، ونحن نبحث خيارات قوية للغاية بشأن إيران".