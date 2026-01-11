بعد تحذير ترامب.. كوبا تتهم أمريكا بتهديد السلم العالمي

اتهم وزير خارجية كوبا برونو رودريجيز، الولايات المتحدة الأمريكية بالتصرف بطريقة إجرامية تهدد السلم العالمي.

وقال رودريجيز، في منشور له على منصة "إكس" اليوم الأحد، إن كوبا لم تتلق أي أموال عن الخدمات الأمنية التي تقدمها لأي دولة.

وأكد وزير خارجية كوبا، أن لبلاده الحق في استيراد الوقود من أي بلد يرغب في تصديره، وذلك بعد تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحكومة في كوبا بالإسراع في التوصل إلى اتفاق قبل فوات الأوان.

وفي وقت سابق، قال ترامب عبر منصة تروث سوشيال: "عاشت كوبا لسنوات طويلة على كميات هائلة من النفط والأموال من فنزويلا، وفي المقابل، قدمت كوبا خدمات أمنية لآخر ديكتاتورين فنزويليين، ولكن ليس بعد الآن، معظم هؤلاء الكوبيين لقوا حتفهم جراء الهجوم الأمريكي الأسبوع الماضي -كانت الحكومة الكوبية أعلنت مقتل 32 ضابطا كوبيا خلال اعتقال مادورو- وفنزويلا لم تعد بحاجة إلى الحماية من المبتزين الذين احتجزوها رهائن لسنوات طويلة".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "فنزويلا الآن لديها الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة أقوى جيش في العالم بفارق شاسع لحمايتها، وسنحميها".

واقتراح ترامب على الحكومة في كوبا أن تصل إلى اتفاق قبل فوات الأوان، مضيفًا:" لن يذهب أي نفط أو أموال إلى كوبا بعد الآن".