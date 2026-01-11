إعلان

بعد دعوة أمريكا مواطنيها إلى المغادرة فورًا.. فنزويلا: "نعيش في هدوء وسلام"

كتب : مصراوي

06:17 م 11/01/2026

فنزويلا

كاراكاس - (د ب أ)

قالت فنزويلا إن البلاد تعيش حالة من "الهدوء والسلام والاستقرار التام"، وذلك بعد أن دعت الولايات المتحدة مواطنيها إلى مغادرة البلاد فورا عبر الرحلات الدولية التي استؤنفت مؤخرا.

وذكرت وزارة الخارجية الفنزويلية في بيان صدر في وقت متأخر من مساء أمس السبت، أن التحذير الأمريكي الذي جاء عقب إلقاء القبض على الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته، يستند إلى "سرديات غير موجودة تهدف إلى صناعة انطباع زائف بوجود مخاطر لا أساس لها"، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وكانت الولايات المتحدة قد قالت في وقت سابق إن الأوضاع الأمنية في فنزويلا "تشهد تغيرا"، وحثت مواطنيها على توخي أقصى درجات الحذر، مشيرة إلى تقارير تفيد بأن جماعات مدنية مسلحة تعرف باسم "الكوليكتيفوس" أقامت نقاط تفتيش على الطرق بحثا عن دلائل على الجنسية الأمريكية أو دعم الولايات المتحدة.

ورفضت فنزويلا هذه الادعاءات، مؤكدة أن نقاط التفتيش الأمنية في أنحاء البلاد تعمل "بشكل طبيعي"، وأن الحكومة تحتفظ بسيطرة كاملة على جميع الأسلحة، وفي يوم الجمعة، وصل إلى كراكاس وفد من المسؤولين الأمريكيين برئاسة القائم بالأعمال جون ماكنمارا، في إطار مساع من البلدين لاستكشاف استئناف العلاقات الدبلوماسية.

وفي الأسابيع التي سبقت اعتقاله، كانت حكومة مادورو، التي أفرجت عن جميع الأمريكيين المسجونين عبر سلسلة من صفقات تبادل السجناء، قد بدأت باعتقال مواطنين أمريكيين، ومن بين المحتجزين يوهان بنلولو خيمينيث، وهو مواطن أمريكي من أصل فنزويلي ويعمل مصفف شعر في ميامي.

