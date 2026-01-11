سوريا: استئناف ضخ المياه إلى مدينة حلب بعد قطعها من قسد

دمشق - (د ب أ)

أعلن وزير الطاقة السوري محمد البشير اليوم الأحد استئناف ضخ المياه إلى مدينة حلب وريفها.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن البشير قوله: "بعد توقف ضخ المياه من محطة البابيري في ريف حلب الشرقي لعدة ساعات متواصلة، نطمئن أهلنا في محافظة حلب وريفها بأنه تم استئناف ضخ المياه إلى المنطقة".

وأكد التزام الوزارة الكامل باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاستمرار عملية الضخ وعدم انقطاعها، مشيرا إلى أن المؤسسات في المحافظة تواصل العمل لإعادة الخدمات الحيوية إلى محافظة حلب بجميع أحيائها وبلداتها.

وكانت وزارة الطاقة أفادت ليل السبت بـ"توقف ضخ المياه من محطة البابيري في ريف حلب الشرقي، نتيجة اعتداء مباشر من عناصر تابعة لتنظيم قسد، وما ترتّب عليه من أضرار طالت الخدمات الأساسية للمواطنين" ، محملة الجهات المعتدية كامل المسؤولية عن لانقطاع وما نتج عنه من آثار إنسانية وخدمية.

وارتفعت حصيلة ضحايا الاشتباكات وأعمال القصف المكثف بين القوات الحكومية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) المندلعة منذ أيام في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب إلى 82 قتيلاً والعدد مرشّح للارتفاع مع استمرار فقدان مدنيين، وفق بيان للمرصد السوري.