إعلان

سوريا: استئناف ضخ المياه إلى مدينة حلب بعد قطعها من قسد

كتب : مصراوي

09:59 ص 11/01/2026

محطة مياه البابيري في حلب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

دمشق - (د ب أ)

أعلن وزير الطاقة السوري محمد البشير اليوم الأحد استئناف ضخ المياه إلى مدينة حلب وريفها.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن البشير قوله: "بعد توقف ضخ المياه من محطة البابيري في ريف حلب الشرقي لعدة ساعات متواصلة، نطمئن أهلنا في محافظة حلب وريفها بأنه تم استئناف ضخ المياه إلى المنطقة".

وأكد التزام الوزارة الكامل باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاستمرار عملية الضخ وعدم انقطاعها، مشيرا إلى أن المؤسسات في المحافظة تواصل العمل لإعادة الخدمات الحيوية إلى محافظة حلب بجميع أحيائها وبلداتها.

وكانت وزارة الطاقة أفادت ليل السبت بـ"توقف ضخ المياه من محطة البابيري في ريف حلب الشرقي، نتيجة اعتداء مباشر من عناصر تابعة لتنظيم قسد، وما ترتّب عليه من أضرار طالت الخدمات الأساسية للمواطنين" ، محملة الجهات المعتدية كامل المسؤولية عن لانقطاع وما نتج عنه من آثار إنسانية وخدمية.

وارتفعت حصيلة ضحايا الاشتباكات وأعمال القصف المكثف بين القوات الحكومية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) المندلعة منذ أيام في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب إلى 82 قتيلاً والعدد مرشّح للارتفاع مع استمرار فقدان مدنيين، وفق بيان للمرصد السوري.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سوريا قسد القوات الحكومية حلب انقطاع المياه

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

ارتفع في 5 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم
أخبار البنوك

ارتفع في 5 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم
حدث بالفن| انهيار فنانة باكية لهذا السبب والحزن يخيم على فيروز في جنازة
زووم

حدث بالفن| انهيار فنانة باكية لهذا السبب والحزن يخيم على فيروز في جنازة
ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر ببداية التعاملات الصباحية؟
اقتصاد

ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر ببداية التعاملات الصباحية؟
"بتواجد حسام حسن".. 10 صور لاحتفال عمر مرموش مع والد خطيبته بالفوز على
مصراوي ستوري

"بتواجد حسام حسن".. 10 صور لاحتفال عمر مرموش مع والد خطيبته بالفوز على
احذر استخدام ورق الألومنيوم بهذه الطريقة.. يهدد صحتك
نصائح طبية

احذر استخدام ورق الألومنيوم بهذه الطريقة.. يهدد صحتك

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد تحذر من منخفض جوي قوي.. أمطار وبرودة شديدة تصل حد الصقيع
موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على كوت ديفوار بثلاثية
صعود وتراجع.. كيف تغيرت معدلات الإقبال على انتخابات البرلمان من 2010 إلى 2026؟