وزير الخارجية يؤكد رفض مصر أي إجراءات أحادية لفرض كيانات موازية بالصومال


كتب- محمد فتحي:

06:57 ص 11/01/2026 تعديل في 07:03 ص
    وزير الخارجية يلتقي بنظيره الصومالي
    وزير الخارجية يلتقي بنظيره الصومالي
    وزير الخارجية يلتقي بنظيره الصومالي

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بـ عبد السلام عبدي علي وزير خارجية الصومال، وذلك على هامش الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء منظمة التعاون الاسلامي.

أشاد وزير الخارجية بعمق العلاقات المصرية الصومالية والحرص المتبادل على تطوير العلاقات الثنائية، لاسيما في المجالات الاقتصادية والتنموية والاستثمارية، مشددا على أهمية مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين بما يحقق المنفعة المتبادلة لهما، خاص مع قرب افتتاح بنك مصر في الصومال، وهو ما سيكون له أثر مهم في تيسير المعاملات التجارية بين مصر والصومال.

وشدد عبد العاطي على دعم مصر الكامل لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية باعتبارها ركيزة أساسية لاستقرار منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر.

وأكد عبدالعاطي على الرفض التام وإدانة مصر لأي إجراءات أحادية أو محاولات لفرض كيانات موازية أو خلق واقع سياسي جديد خارج الأطر القانونية المعترف بها دوليًا، مستعرضا التحركات المصرية الرامية لدعم الصومال الشقيق التي أفضت إلى صدور بيانا عابرا للأقاليم لـ٢٣ دولة ومنظمتين دوليتين وعقد جلسة وزارية لمجلس السلم والأمن، مؤكدا على أهمية مواصلة التنسيق والتحرك الجماعي للتأكيد على وحدة وسيادة الصومال.

في ذات السياق، أكد وزير الخارجية التزام مصر بمواصلة تقديم الدعم لبناء المؤسسات الصومالية وجهود إرساء الأمن واستقرار خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف، مؤكدا على ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية للتصدي للهجمات الإرهابية واجتثاث جذور الإرهاب.

كما أكد وزير الخارجية دعم مصر للجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية في الصومال، مشددا على أهمية مواصلة الجهود مع الشركاء الدوليين من أجل حشد تمويل كافي ومستدام لبعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار بالصومال بما يمكنها من أداء مهامها على أكمل وجه.

