وزير الطاقة الأمريكي: ندرس إجراء تجربة نووية.. ولدينا رقابة جيدة على جودة العملية

كتب : مصراوي

06:02 ص 11/01/2026

كريس رايت وزير الطاقة الامريكي

وكالات

قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، إن الإدارة الأمريكية لا تزال تناقش إمكانية إجراء تجربة نووية، لكنها لم تضع أي خطط ملموسة حتى الآن.

وقال رايت، ردا على سؤال حول ما إذا كانت بلاده مستعدة لاستئناف التجارب النووية ومتى يحدث ذلك: "هذا حوار مستمر".

وأضاف: "التزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذا الصدد هو ضرورة الحفاظ على تفوق كبير، يجب أن تكون ترسانتنا النووية أفضل بكثير من ترسانات جميع خصومنا في العالم".

وعند سؤاله عن كيفية إجراء هذه التجارب تحديدا، قال رايت: "لا توجد خطة محددة لكيفية القيام بذلك".

وأضاف: "بفضل التكنولوجيا والمحاكاة، يمكننا اختبار جميع أجزاء السلاح النووي باستثناء الجزء المشع، ولدينا رقابة جيدة جدا على جودة العملية".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في 29 أكتوبر أنه أصدر تعليمات للبنتاغون باستئناف التجارب النووية فورا، مشيرا إلى أن دولا أخرى تجري بالفعل مثل هذه التجارب.

ولم يحدد نوع التجارب التي كان يشير إليها، أو ما إذا كان ذلك يعني تفجير رؤوس نووية، وفقا لروسيا اليوم.

