الوضع الأمني غير مستقر.. أمريكا تحض رعاياها على مغادرة فنزويلا فورًا

كتب : مصراوي

01:34 ص 11/01/2026

فنزويلا

وكالات

حضت وزارة الخارجية الأمريكية رعاياها على عدم السفر إلى فنزويلا وأولئك المتواجدين فيها على مغادرة البلاد فورًا، مُعتبِرة أن الوضع الأمني غير مستقر.

قالت الخارجية الأمريكية، في بيان: "أفادت معلومات بأن جماعات مُسلَّحة، تُعرَف باسم كوليكتيفوس تقيم حواجز طرق وتفتش مركبات بحثًا عن أدلة تثبت الجنسية الأمريكية أو دعم الولايات المتحدة".

والجمعة، قالت رئيسة فنزويلا بالوكالة، ديلسي رودريجيز، إن بلادها ستواجه العدوان الأمريكي بالسبل الدبلوماسية، فيما أعلنت حكومتها عن خطوات لاستئناف العلاقات مع واشنطن بعد اعتقال سلفها.

وأوردت رودريجيز، في بيان، أنها ناقشت في اجتماع عبر الإنترنت مع الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا والكولومبي جوستافو بيترو ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الهجوم الخطير والإجرامي وغير القانوني وغير المشروع الذي شنته القوات الأمريكية وأدى لاعتقال نيكولاس مادورو في 3 يناير.

وأضافت: "أكدت مجددًا أن فنزويلا ستواصل مواجهة هذا العدوان عبر المسار الدبلوماسي"، وذلك بعيد إعراب واشنطن وكراكاس عن رغبتهما في استئناف العلاقات الدبلوماسية.

وقالت رودريجيز، إن البلدين متفقان على المضي قدما في برنامج تعاون ثنائي موسع مع احترام السيادة والحوار.

وأكَّدت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة، أن بلادها ليست خاضعة للولايات المتحدة.

وقالت رودريجيز، خلال مراسم تكريمية للضحايا الذين قتلوا خلال الهجوم الأمريكي على كراكاس: "نحن لسنا تابعين ولا خاضعين"، ذاكرة الولاء للرئيس نيكولاس مادورو الذي اختطف، مضيفة: "هنا، لم يستسلم أحد، هنا، كان هناك قتال، قتال من أجل هذا الوطن".

فنزويلا أمريكا أمريكا تحض رعاياها على مغادرة فنزويلا وزارة الخارجية الأمريكية

