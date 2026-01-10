الرئاسي اليمني يؤكد نجاح استلام المعسكرات في عدن وحضرموت والمهرة

أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، تشكيل "اللجنة العسكرية العليا" تحت قيادة تحالف دعم الشرعية، لتولي مهمة إعداد كافة القوات العسكرية ودعمها استعدادا لـ"المرحلة القادمة" في حال رفضت جماعة أنصار الله "الحوثيين" الحلول السلمية.

وأكد العليمي، نجاح عملية استلام المعسكرات في عدن وحضرموت والمهرة والمحافظات الأخرى، مشددا على التزام الدولة بالشراكة مع التحالف لمكافحة الإرهاب وتأمين الممرات المائية وردع التهديدات العابرة للحدود في ظل رفض الحوثيين الجلوس على طاولة الحوار.

واعتبر العليمي، أن ما تعانيه البلاد هو "نتاج طبيعي" للانقلاب، داعيا إلى تغليب الحكمة ووحدة الصف لاستعادة مؤسسات الدولة، كما وجه المحافظين بمضاعفة الجهود في هذه المرحلة الاستثنائية لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.