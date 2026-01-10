إعلان

الرئاسي اليمني يؤكد نجاح استلام المعسكرات في عدن وحضرموت والمهرة

كتب : محمود الطوخي

10:46 م 10/01/2026

الرئاسي اليمني يؤكد نجاح استلام المعسكرات في عدن و

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، تشكيل "اللجنة العسكرية العليا" تحت قيادة تحالف دعم الشرعية، لتولي مهمة إعداد كافة القوات العسكرية ودعمها استعدادا لـ"المرحلة القادمة" في حال رفضت جماعة أنصار الله "الحوثيين" الحلول السلمية.

وأكد العليمي، نجاح عملية استلام المعسكرات في عدن وحضرموت والمهرة والمحافظات الأخرى، مشددا على التزام الدولة بالشراكة مع التحالف لمكافحة الإرهاب وتأمين الممرات المائية وردع التهديدات العابرة للحدود في ظل رفض الحوثيين الجلوس على طاولة الحوار.

واعتبر العليمي، أن ما تعانيه البلاد هو "نتاج طبيعي" للانقلاب، داعيا إلى تغليب الحكمة ووحدة الصف لاستعادة مؤسسات الدولة، كما وجه المحافظين بمضاعفة الجهود في هذه المرحلة الاستثنائية لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اليمن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن الحوثيين

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

لاريجاني: مثيرو الشغب يسعون إلى تهيئة الأرض للتدخل الأجنبي في إيران
شئون عربية و دولية

لاريجاني: مثيرو الشغب يسعون إلى تهيئة الأرض للتدخل الأجنبي في إيران
مرشحة تايلاند لـ ملكة جمال الكون 2025 بإطلالة جريئة
الموضة

مرشحة تايلاند لـ ملكة جمال الكون 2025 بإطلالة جريئة

مصر الأولى إفريقيًا في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي لعام 2025
اقتصاد

مصر الأولى إفريقيًا في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي لعام 2025
بحضور جمال مبارك ونظيف وموسى.. افتتاح متحف فاروق حسني - (20 صورة)
أخبار مصر

بحضور جمال مبارك ونظيف وموسى.. افتتاح متحف فاروق حسني - (20 صورة)
فيديو أهداف الشوط الأول من مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار
رياضة عربية وعالمية

فيديو أهداف الشوط الأول من مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. مصر ضد كوت ديفوار