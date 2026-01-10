ترامب يدعو لوضع حد أقصى للفائدة على بطاقات الائتمان لمدة عام

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، إنه يطالب بفرض سقف مؤقت لأسعار الفائدة على بطاقات الائتمان عند مستوى 10% لمدة عام واحد، بدءًا من 20 يناير، من دون أن يوضح آلية التطبيق أو الوسائل التي ستُلزم الشركات بالالتزام بهذا الإجراء.

وكان ترامب قد طرح هذا التعهد خلال حملته الانتخابية لانتخابات 2024 التي فاز بها، إلا أن محللين شككوا آنذاك في إمكانية تنفيذه، معتبرين أن أي خطوة من هذا النوع تحتاج إلى موافقة الكونغرس.

وأعرب مشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري عن مخاوفهم من الارتفاع المستمر في معدلات الفائدة، مطالبين بالتصدي لهذه المشكلة، في وقت يتمتع فيه الجمهوريون بأغلبية محدودة في مجلسي الشيوخ والنواب.

وشهد الكونجرس محاولات تشريعية سابقة لدفع هذا المقترح قدمًا، لكنها لم تفضِ إلى إقراره كقانون، كما لم يعلن ترامب دعمه العلني لأي مشروع قانون بعينه.

في المقابل، انتقد معارضون ترامب لعدم تنفيذ الوعد الذي أطلقه خلال حملته الانتخابية.

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "اعتبارًا من 20 يناير 2026، أدعو بصفتي رئيس الولايات المتحدة إلى تحديد سقف لأسعار الفائدة على بطاقات الائتمان عند 10% لمدة عام"، من دون تقديم تفاصيل إضافية، مضيفًا: "لن نسمح بعد الآن لشركات بطاقات الائتمان باستغلال الشعب الأميركي".