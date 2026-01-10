إعلان

ترامب يدعو لوضع حد أقصى للفائدة على بطاقات الائتمان لمدة عام

كتب : مصراوي

01:57 م 10/01/2026

دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، إنه يطالب بفرض سقف مؤقت لأسعار الفائدة على بطاقات الائتمان عند مستوى 10% لمدة عام واحد، بدءًا من 20 يناير، من دون أن يوضح آلية التطبيق أو الوسائل التي ستُلزم الشركات بالالتزام بهذا الإجراء.

وكان ترامب قد طرح هذا التعهد خلال حملته الانتخابية لانتخابات 2024 التي فاز بها، إلا أن محللين شككوا آنذاك في إمكانية تنفيذه، معتبرين أن أي خطوة من هذا النوع تحتاج إلى موافقة الكونغرس.

وأعرب مشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري عن مخاوفهم من الارتفاع المستمر في معدلات الفائدة، مطالبين بالتصدي لهذه المشكلة، في وقت يتمتع فيه الجمهوريون بأغلبية محدودة في مجلسي الشيوخ والنواب.

وشهد الكونجرس محاولات تشريعية سابقة لدفع هذا المقترح قدمًا، لكنها لم تفضِ إلى إقراره كقانون، كما لم يعلن ترامب دعمه العلني لأي مشروع قانون بعينه.

في المقابل، انتقد معارضون ترامب لعدم تنفيذ الوعد الذي أطلقه خلال حملته الانتخابية.

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "اعتبارًا من 20 يناير 2026، أدعو بصفتي رئيس الولايات المتحدة إلى تحديد سقف لأسعار الفائدة على بطاقات الائتمان عند 10% لمدة عام"، من دون تقديم تفاصيل إضافية، مضيفًا: "لن نسمح بعد الآن لشركات بطاقات الائتمان باستغلال الشعب الأميركي".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بطاقات الائتمان أسعار الفائدة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

قبل الشراء.. أرخص سيارة تقدمها "نيسان" في مصر
أخبار السيارات

قبل الشراء.. أرخص سيارة تقدمها "نيسان" في مصر
وزير المالية خلال زيارته للإسكندرية: موازنة 2026 تحمل أخبارًا جيدة واقتصادنا
أخبار المحافظات

وزير المالية خلال زيارته للإسكندرية: موازنة 2026 تحمل أخبارًا جيدة واقتصادنا
حذاء يتسبب في إيقاف حكم بكأس الأمم الأفريقية.. ما القصة؟
رياضة عربية وعالمية

حذاء يتسبب في إيقاف حكم بكأس الأمم الأفريقية.. ما القصة؟
"خدمة أفضل وأسرع".. هل يؤثر تطوير ترام الرمل على تراث الإسكندرية؟
مصراوى TV

"خدمة أفضل وأسرع".. هل يؤثر تطوير ترام الرمل على تراث الإسكندرية؟
أمطار متفاوتة ورياح.. تنويه عاجل من الأرصاد بشأن الطقس
أخبار مصر

أمطار متفاوتة ورياح.. تنويه عاجل من الأرصاد بشأن الطقس

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

نيجيريا

مصر

- -
21:00

كوت ديفوار

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بالترددات.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وكوت ديفوار