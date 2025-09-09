"قمة النار".. نتنياهو وكاتس يكشفان سبب الهجوم على مقر حماس في قطر

وكالات

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، الثلاثاء، إنهما أصدرا تعليمات بتنفيذ هجوم "قمة النار" الذي استهدف مقر قادة حماس في قطر، بعد الهجوم الذي وقع في القدس يوم أمس الاثنين.

وفي بيان مشترك، قالا: "في أعقاب الهجمات الخطيرة التي وقعت أمس في القدس وغزة، صدرت تعليمات لجميع الأجهزة الأمنية بالاستعداد لاستهداف محدد لكبار قادة حماس".

وأضافا: "بعد ظهر اليوم، وبعد التشاور مع رؤساء الأجهزة الأمنية وبدعم كامل، تقرر تنفيذ هذا التوجيه".

وأكد نتنياهو وكاتس، أن "هذا إجراء مبرر، لأن قيادة حماس هي التي بادرت بهجوم 7 أكتوبر، وهي التي كانت وراءها، ولا تزال تقود الهجمات ضد المواطنين الإسرائيليين، بما في ذلك مسؤوليتها عن جريمة القتل التي وقعت أمس في القدس".

وذكرت القناة 12 العبرية، الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعطى الضوء الأخضر لتنفيذ هجوم "قمة النار" الإسرائيلي الذي استهدف مقر حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة.

قال مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إن هجوم "قمة النار" الذي استهدف مقر حركة حماس في قطر كان عملية إسرائيلية مستقلة تمام.

وكتب مكتب نتنياهو في منشور على إكس"، إن "إن العملية التي نُفذت اليوم ضد كبار قادة حماس كانت عملية إسرائيلية مستقلة تمامًا. إسرائيل هي التي بادرت بها، ونفذتها، وهي تتحمل مسؤوليتها الكاملة".

وقالت القناة 12 العبرية نقلا عن مصادر، الثلاثاء، إن طائرات استطلاع أمريكية وبريطانية حلّقت في سماء المنطقة قبل الهجوم الإسرائيلي على مقر حركة حماس في قطر.

وقالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن مصادر، الثلاثاء، إن قادة حماس الذين استهدفهم هجوم "قمة النار" الإسرائيلي في الدوحة، نجوا من الهجوم.

كذلك، أعلن مصدر قيادي في حماس، نجاة الوفد القيادي للحركة في قطر برئاسة خليل الحية.

وقال المصدر، الثلاثاء، إن إسرائيل استهدفت قيادات الحركة في قطر خلال اجتماعهم لمناقشة مقترح الرئيس الأمريكي لصفقة الأسرى.

وأكد المصدر في تصريحات لقناة "الجزيرة"، استهداف الوفد المفاوض لحركة حماس أثناء اجتماعه في العاصمة القطرية الدوحة بغارة إسرائيلية.

وأفادت القناة 13 العبرية بوقوع عدة انفجارات ضخمة في العاصمة القطرية الدوحة، وأكد مسؤول إسرائيلي للقناة بأن العملية في قطر استهدفت شخصيات بارزة من حماس في الخارج.

ونقلت القناة عن المسؤول الإسرائيلي قوله: "قصفنا قيادة حماس في قطر بما في ذلك خليل الحية وزاهر جبارين، وننتظر نتائج الضربة، مشيرًة إلى أنه من بين المستهدفين أيضًا القيادي خالد مشعل.

‌‏وفي السياق ذاته ذكرت مصادر لقناة "الحدث" أن 5 قيادات من حماس كانت باجتماع الدوحة بينهم خليل الحية وزاهر جبارين وخالد مشعل وغازي الحمد، وكذلك محمد درويش وموسى أبو مرزوق وحسام بدران كانوا باجتماع الدوحة.

وفي السياق ذاته، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، إن سلاح الجو استهدف قبل قليل مقر حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة.

وكتب المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، على حسابه بمنصة "إكس" "عاجل.. جيش الدفاع والشاباك من خلال سلاح الجو قبل قليل بشكل موجه بالدقة قيادة حركة حماس".

وأضاف أدرعي: "قادة القيادة الحمساوية الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة حماس على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب هجوم السابع من أكتوبر وإدارة الحرب ضد إسرائيل".

وأشار أدرعي، إلى أنه "قبل الغارة تم اتخاذ خطوات لتجنب إصابة المدنيين شملت استخدام أنواع الذخيرة الدقيقة والمعلومات الاستخبارية الإضافية".