رويترز: سماع دوي عدة انفجارات في العاصمة القطرية الدوحة

وكالات

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن شاهد عيان قوله إنه سمع دوي عدة انفجارات في الدوحة اليوم الثلاثاء.

وأضاف أن دخانًا شوهد يتصاعد في سماء حي كتارا بالعاصمة القطرية.

وفي السياق ذاته قال مسؤول إسرائيلي للقناة 12 العبرية، أن الانفجار في الدوحة هي عملية اغتيال استهدفت قياديين في حماس، ويتكون الوفد المفاوض الموجود في الدوحة لمناقشة مقترح وقف إطلاق النار في غزة، كلًا من خليل الحية وغازي حمد وزاهر جبارين ومحمود مرداوي.