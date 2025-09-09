إعلان

رويترز: سماع دوي عدة انفجارات في العاصمة القطرية الدوحة

04:14 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025

وكالات

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن شاهد عيان قوله إنه سمع دوي عدة انفجارات في الدوحة اليوم الثلاثاء.

وأضاف أن دخانًا شوهد يتصاعد في سماء حي كتارا بالعاصمة القطرية.

وفي السياق ذاته قال مسؤول إسرائيلي للقناة 12 العبرية، أن الانفجار في الدوحة هي عملية اغتيال استهدفت قياديين في حماس، ويتكون الوفد المفاوض الموجود في الدوحة لمناقشة مقترح وقف إطلاق النار في غزة، كلًا من خليل الحية وغازي حمد وزاهر جبارين ومحمود مرداوي.

انفجارات العاصمة القطرية الدوحة قطر حماس
