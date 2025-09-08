إعلان

بسبب حادث.. إخلاء صالة ركاب في مطار هيثرو بلندن |فيديو

10:00 م الإثنين 08 سبتمبر 2025

مطار هيثرو في لندن

لندن - (أ ب)

أعلنت الشركة المشغّلة لمطار هيثرو في لندن، مساء اليوم الاثنين، إغلاق مبنى الركاب رقم 4 وإخلاءه، عقب استجابة فرق الطوارئ لحادث لم تكشف طبيعته بعد.

وقالت إدارة المطار في بيان: "نرجو من المسافرين عدم التوجه إلى مبنى الركاب رقم 4"، مؤكدة أن طواقمها تقدم المساعدة للركاب في الموقع، وأن بقية مباني المطار تعمل بشكل طبيعي.

وبدورها، أعلنت سلطات الإطفاء بالعاصمة البريطانية إخلاء صالة ركاب في مطار هيثرو في لندن كإجراء احترازي، بسبب احتمال وجود مواد خطيرة.

وقال متحدث باسم مطار هيثرو إنه تم إغلاق منطقة تسجيل الدخول في صالة السفر رقم 4 وإخلاؤها لدى وصول خدمات الطوارئ.

وطلب المطار من المسافرين عدم التوجه إلى الصالة، وشوهدت حشود من الركاب في الخارج، بينما كانت كل الصالات الأخرى تعمل بشكل طبيعي.

إخلاء صالة ركاب مطار هيثرو لندن
