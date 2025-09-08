احتجاز أكثر من 70 جنديًا من الجيش الكولومبي على يد مسلحين

وكالات

احتجز مسلحون أكثر من 70 جندياً من الجيش الكولومبي كرهائن في منطقة غرب البلاد تُعرف بانتشار تجارة المخدرات.

وأعلن الجيش الكولومبي، الأحد، أن 72 جندياً وقعوا في الأسر داخل مقاطعة كاوكا، جنوب غرب كولومبيا، وهي منطقة تخضع لسيطرة جماعة مسلحة. وأوضح مصدر عسكري لوكالة فرانس برس أن عملية الاحتجاز جرت "بعد الظهر"، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وتُعتبر عمليات خطف الجنود وأفراد الشرطة أمراً شائعاً في المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة. ففي 27 أغسطس الماضي، أعلن وزير الدفاع الكولومبي بيدرو سانشيز أن 34 جندياً أُسروا في منطقة أمازونية تسيطر عليها فصائل متمردة منبثقة عن حركة فارك التي وقّعت اتفاق سلام مع بوغوتا عام 2016.

وأشار سانشيز آنذاك إلى أن مواجهات بين الجيش والمتمردين أسفرت عن مقتل 10 من المسلحين وأسر اثنين، موضحاً أن الجنود اختُطفوا جراء "أنشطة غير قانونية نفذها أشخاص يرتدون ملابس مدنية".

وفي 29 أغسطس، أعلن الوزير عن إطلاق سراح أكثر من 30 جندياً كانوا قد اختُطفوا على أيدي مدنيين مسلحين في منطقة أدغال بجنوب شرق البلاد.