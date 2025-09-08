القناة 12 الإٍسرائيلية تكشف تفاصيل عملية إطلاق النار في القدس

وكالات

كشفت القناة 12 الإسرائيلية تفاصيل حادث إطلاق نار قرب مفترق راموت في القدس.

وقالت القناة، إن إن المهاجمين صعدا إلى حافلة بالقدس وأطلقا النار على ركابها ومن بين المصابين 5 جراحهم حرجة.

ونقلت القناة عن جهاز الإسعاف، تأكيده إصابة نحو 15 شخصا، 5 من بينهم بجروح خطيرة، في إطلاق نار في المنطقة ذاتها.

يأتي ذلك بينما قالت مصادر للجزيرة إن الشرطة الإسرائيلية ورجال أمن يطلقون النار على شخصين في راموت شمال القدس.

وقالت الشرطة الإسرائيلية: قضينا على شخصين نفذا عملية إطلاق نار عند تقاطع راموت في القدس.