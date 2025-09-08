إعلان

القناة 12 الإٍسرائيلية تكشف تفاصيل عملية إطلاق النار في القدس

10:51 ص الإثنين 08 سبتمبر 2025

عملية إطلاق النار في القدس

background

وكالات

كشفت القناة 12 الإسرائيلية تفاصيل حادث إطلاق نار قرب مفترق راموت في القدس.

وقالت القناة، إن إن المهاجمين صعدا إلى حافلة بالقدس وأطلقا النار على ركابها ومن بين المصابين 5 جراحهم حرجة.

ونقلت القناة عن جهاز الإسعاف، تأكيده إصابة نحو 15 شخصا، 5 من بينهم بجروح خطيرة، في إطلاق نار في المنطقة ذاتها.

يأتي ذلك بينما قالت مصادر للجزيرة إن الشرطة الإسرائيلية ورجال أمن يطلقون النار على شخصين في راموت شمال القدس.

وقالت الشرطة الإسرائيلية: قضينا على شخصين نفذا عملية إطلاق نار عند تقاطع راموت في القدس.

عملية إطلاق النار في القدس القدس المحتلة شرطة الاحتلال
