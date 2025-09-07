إعلان

لأسباب تقنية ولوجستية.. تأجيل إبحار أسطول المساعدات المتجه من تونس إلى غزة

01:24 ص الأحد 07 سبتمبر 2025

إبحار أسطول المساعدات

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

أعلنت هيئة أسطول الصمود العالمي، تأجيل إبحار أسطول المساعدات المتجه من تونس إلى غزة، الذي كان مقررًا له اليوم الأحد إلى يوم الأربعاء المقبل لأسباب تقنية ولوجستية.

كتبت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، عبر صفحتها على فيسبوك: "تعلن هيئة أسطول الصمود العالمي عن تأجيل موعد الإبحار، من يوم الأحد 7 سبتمبر 2025 إلى يوم الأربعاء 10 سبتمبر، وذلك لأسباب تقنية ولوجستية خارجة عن إرادتنا".

وسبق أن أُرجئ موعد الإبحار، خصوصا بسبب رداءة الأحوال الجوية، وفقا للغد.

والأسطول محمل بالمساعدات الإنسانية ويقل ناشطين مؤيدين للفلسطينيين.

ويفترض أن ينضم القسم المغاربي من أسطول الصمود إلى السفن والمراكب المتجهة إلى غزة والتي انطلقت من إسبانيا وإيطاليا، بهدف فتح ممر إنساني ووضع حد لإبادة الشعب الفلسطيني المتواصلة في غزة، بحسب ما أفاد أسطول الصمود العالمي.

ويتوقع أن يصل الأسطول إلى غزة في منتصف سبتمبر، إذ يأتي تحركه بعدما منعت إسرائيل محاولتين للناشطين في هذه المبادرة لتوصيل مساعدات بحرًا إلى القطاع الفلسطيني في يونيو، ويوليو.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إبحار أسطول المساعدات تأجيل إبحار أسطول المساعدات المساعدات الإنسانية تونس غزة قطاع غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

15 صورة للشكل المتوقع لخسوف القمر الكلي الذي تشهده مصر اليوم
مساء اليوم.. قمر الدم يزين سماء مصر في مشهد فلكي نادر والأوقاف تدعو لصلاة الخسوف
الطريق إلى البرلمان.. موعد فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب- (خاص)