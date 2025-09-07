

وكالات

أعلنت هيئة أسطول الصمود العالمي، تأجيل إبحار أسطول المساعدات المتجه من تونس إلى غزة، الذي كان مقررًا له اليوم الأحد إلى يوم الأربعاء المقبل لأسباب تقنية ولوجستية.

كتبت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، عبر صفحتها على فيسبوك: "تعلن هيئة أسطول الصمود العالمي عن تأجيل موعد الإبحار، من يوم الأحد 7 سبتمبر 2025 إلى يوم الأربعاء 10 سبتمبر، وذلك لأسباب تقنية ولوجستية خارجة عن إرادتنا".

وسبق أن أُرجئ موعد الإبحار، خصوصا بسبب رداءة الأحوال الجوية، وفقا للغد.

والأسطول محمل بالمساعدات الإنسانية ويقل ناشطين مؤيدين للفلسطينيين.

ويفترض أن ينضم القسم المغاربي من أسطول الصمود إلى السفن والمراكب المتجهة إلى غزة والتي انطلقت من إسبانيا وإيطاليا، بهدف فتح ممر إنساني ووضع حد لإبادة الشعب الفلسطيني المتواصلة في غزة، بحسب ما أفاد أسطول الصمود العالمي.

ويتوقع أن يصل الأسطول إلى غزة في منتصف سبتمبر، إذ يأتي تحركه بعدما منعت إسرائيل محاولتين للناشطين في هذه المبادرة لتوصيل مساعدات بحرًا إلى القطاع الفلسطيني في يونيو، ويوليو.