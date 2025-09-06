ترامب يأمر بإزالة "خيمة السلام" بعد 4 عقود من إنشائها.. فما هي؟

وكالات

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإزالة خيمة أُقيمت بمواجهة البيت الأبيض منذ أكثر من 4 عقود، كرمز لمناهضة الحروب.

واعتبر ترامب في رده على سؤال خلال مؤتمر صحفي مساء الجمعة، أن الخيمة تحولت إلى موقع "معاد للولايات المتحدة"، ليقوم بتوجيه مسؤوليه بإزالتها مباشرة، قائلا: "أزيلوها حالا، اليوم، لقد أقامها اليساريون المتطرفون، إذا كانت في لافييت بارك، فقوموا بإزالتها".

وأوضح ترامب، أنه لم يكن يعلم بوجود تلك الخيمة في ذلك الموقع، لافتا إلى أن سلطات إنفاذ القانون في العاصمة واشنطن أزالت مئات الخيام في إطار مكافحة الجريمة، كما سيحدث مع "خيمة السلام".

وأنشئت الخيمة في عام 1981 لتكون بمثابة مظاهرة مستمرة في الولايات المتحدة ضد الحروب؛ إذ عدت لسنوات إلى نزع الأسلحة النووية وإنهاء الحرب.

"أزيلوها الآن".. الرئيس الأميركي دونالد ترمب يأمر بإزالة خيمة تدعو إلى السلام في البيت الأبيض منذ سنة 1981 ويتهمها بمعاداة أميركا واستغلالها من "اليسار المتطرف"..

وعلى مر السنين، غطى المتظاهرون الخيمة بأعلام ولافتات احتجاجية بما في ذلك لافتة كُتب عليها: "الحرب ليست الحل".

ويأتي قرار الرئيس الأمريكي في إطار سلسلة إجراءات أوسع نطاقا، تتضمن إخلاء مخيمات المشردين في واشنطن ونشر قوات الحرس الوطني لمكافحة الجريمة.

وفي أغسطس الماضي، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" تتجهز لنشر آلاف الجنود في شيكاغو، وهو ما قُوبل بمعارضة شديدة من عمدة المدينة وحاكم ولاية إلينوي.