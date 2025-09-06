استئناف الرحلات الجوية بين إيران وأذربيجان بعد انقطاع لعدة سنوات

طهران (د ب أ)

أعلن سفير أذربيجان في إيران، علي زاده، عن استئناف الرحلات المباشرة من باكو إلى مدينتي تبريز وطهران.

ونقلت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء عن علي زاده، قوله عبر صفحته على مواقع التواصل، إنّه بعد انقطاع دام عدة سنوات، وبناءً على توجيه من رئيس جمهورية أذربيجان، أقلعت مساء الجمعة أول رحلة مباشرة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية على خط باكو – تبريز – باكو، على أن تُسيَّر هذه الرحلات في البداية بمعدل مرتين أسبوعيًا.

وأضاف علي زاده أنّ رحلات باكو – طهران – باكو التابعة لشركة الطيران الوطنية "آزال" ستُستأنف أيضًا اعتبارًا من اليوم السبت.

يُذكر أنّ العلاقات بين طهران وباكو شهدت خلال العام الماضي مسارًا نحو التطبيع، عقب زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى أذربيجان، وكذلك تنفيذ حكم الإعدام بحق منفذ الهجوم على سفارة أذربيجان في طهران، والذي أدى إلى مقتل رئيس جهاز حراسة السفارة وإصابة اثنين من الحراس في مطلع عام 2023 .

ووقع الهجوم على سفارة أذربيجان وسط تصاعد التوترات بين البلدين بشأن قضايا من بينها علاقات باكو بإسرائيل وصراعها مع أرمينيا بشأن منطقة ناجورنو كاراباخ الانفصالية.







