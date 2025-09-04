انتشال 370 جثة من ضحايا الانزلاق الأرضي في جبل مرة بالسودان

وكالات

أعلن مسؤول محلي في إقليم دارفور، الخميس، أن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال 370 جثة بعد انزلاق أرضي مدمر ضرب قرية ترسين بجبل مرة، إثر هطول أمطار غزيرة خلال موسم الأمطار الذي يبلغ ذروته في أغسطس.

وقال إبراهيم سليمان، أحد مسؤولي الإدارة الأهلية في محلية دارامو بجبل مرة، في تسجيل مصوّر نشرته حركة جيش تحرير السودان: "عثرنا على 370 جثة تم دفنها، بينما ما زال آخرون تحت الصخور أو جرفتهم السيول".

وتقدّر الأمم المتحدة أن الكارثة قد تكون أودت بحياة نحو ألف شخص، غير أن الحجم الكامل للخسائر في المنطقة الجبلية المعزولة لا يزال غير واضح.

وأظهرت مشاهد مصورة نشرها ناشطون من الحركة سكانًا وعناصر إنقاذ يقيمون صلوات جماعية أثناء دفن الضحايا، فيما واصل آخرون الحفر في الوحل والأنقاض للبحث عن مزيد من الجثث.

وتولت حركة جيش تحرير السودان، التي تسيطر على المنطقة، وسكان محليون إلى جانب غرفة الطوارئ، مهمة البحث والإنقاذ في ظل صعوبة وصول فرق الإغاثة الدولية.

وأفادت منظمة الأطباء السودانيين، في أمريكا أن فريقها لم يتمكن حتى الآن من الوصول إلى القرية بسبب وعورة الطرق واستمرار الأمطار.

وكانت تقديرات سابقة أشارت إلى أن جميع سكان القرية البالغ عددهم ألف نسمة لقوا مصرعهم، باستثناء ناجٍ واحد فقط.