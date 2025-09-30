وكالات

قالت وزارة الدفاع الإيطالية في بيان، الثلاثاء، إن فرقاطتها الحربية ستتوقف عن مرافقة أسطول الصمود الدولي بمجرد وصوله إلى مسافة 150 ميلا بحريا من شواطئ غزة.

وذكرت الدفاع الإيطالية، أن الفرقاطة ستصدر تحذيرين للناشطين على متن سفن أسطول الصمود، قبيل وصوله المسافة المحددة من شواطئ غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت المتحدثة الإيطالية باسم أسطول الصمود ماريا إيلينا ديليا، إن النشطاء على متن سفن الأسطول تلقوا إخطارا بخطط الحكومة الإيطالية لوقف السفينة الحربية المرافقة وإعادتها لتجنب "حادث دبلوماسي مع إسرائيل".

ويتكون أسطول الصمود العالمي، من أكثر من 40 قاربا مدنيا يجمل برلمانيين ومحامين ونشطاء بما في ذلك الناشطة السويدية جريتا ثونبرج التي احتجزتها قوات الاحتلال الإسرائيلي سابقا على متن السفينة "مادلين".