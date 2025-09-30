قطر: نحن ومصر أوضحنا لحماس هدفنا الرئيس بوقف الحرب في غزة

وكالات

قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الثلاثاء، إن الدوحة سلمت أمس خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوفد حماس التفاوضي وكان الحديث معهم في العموميات.

وأشار آل ثاني، إلى أن قطر تأمل من الجميع النظر إلى الخطة بشكل بناء واستغلال فرصة إنهاء الحرب، موضحا أن الدوحة لا تعرف حتى الآن رد حماس على الخطة والذي يتطلب توافقا مع الفصائل.

وأكد آل ثاني في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن خطة ترامب تحقق هدفا رئيسيا بإنهاء الحرب وهناك قضايا فيها تحتاج لتوضيح وتفاوض، مضيفا "نحن ومصر أوضحنا لحماس خلال اجتماعنا أمس هدفنا الرئيسي بوقف الحرب".

وأوضح آل ثاني، أن حركة حماس تعاملت بمسؤولية ووعدت بدراسة الخطة، مؤكدا أن "التركيز الرئيسي لدولة قطر الآن هو كيف ننهي معاناة الفلسطينيين بغزة".

وشدد وزير الخارجية القطري، على أن التركيز الآن هو إنهاء الحرب والمجاعة والقتل والتهجير في غزة، مشيرا إلى أن ما طُرح أمس هو مبادئ في الخطة تحتاج لمناقشة تفاصيلها وكيفية العمل من خلالها.

وجدد آل ثاني، التأكيد على أن الدول العربية والإسلامية وضعت جهدها لبقاء الفلسطينيين بأرضهم والوصول لحل الدولتين، مؤكدا أن المرحلة الحالية مهمة وهي ضمن مفاوضات ليس من المتوقع أن تخرج بلغة مثالية.

وأضاف وزير الخارجية القطري: "يجب البناء على المسار الحالي وجعله فعالا وناجحا، وقف الحرب بند واضح في الخطة ومسألة الانسحاب تحتاج لتوضحيات وهذا يجب مناقشته".