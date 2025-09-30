الأمم المتحدة تؤكد عدم مشاركتها في وضع خطة ترامب بشأن غزة

جنيف- (د ب أ)

قال متحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) في جنيف، اليوم الثلاثاء، إن الأمم المتحدة تم ذكرها بصورة واضحة في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام بقطاع غزة، ولكنها لم تشارك في وضع الخطة.

ويسعى المكتب الأممي جاهدا منذ بداية الحرب التي تشنها إسرائيل على حركة حماس بقطاع غزة في عام 2023، إلى تنسيق توصيل المساعدات إلى السكان المتضررين.

وكثيرا ما يشير المتحدثون باسم مكتب "أوتشا" إلى العراقيل التي تضعها إسرائيل، وإلى المتطلبات البيروقراطية اللازمة من أجل قوافل المساعدات المقررة، والتي تعمل على تصعيب توصيل المساعدات إلى السكان، بحسب ما يقوله مرارا المتحدثون باسم المكتب.

وأضاف ينس ليركه، المتحدث باسم مكتب "أوتشا"، أن عمليات نقل المساعدات يتم وقفها ونهبها من قبل أشخاص محتاجين وجماعات مسلحة قبل أن تصل إلى نقاط التوزيع.

وبحسب المكتب التابع للأمم المتحدة لخدمات المشاريع، فقد تم نهب أكثر من 6400 شاحنة منذ منتصف مايو الماضي، معظمها تابعة لبرنامج الغذاء العالمي.

وتنص النقطة الثامنة من الخطة الأمريكية حرفيا على: "إدخال المساعدات وتوزيعها في قطاع غزة بدون أي تدخل من جانب الطرفين، وذلك من خلال الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها، والهلال الأحمر، بالإضافة إلى مؤسسات دولية أخرى غير مرتبطة بأي من الطرفين. وسيتم فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين وفقا لنفس الآلية التي كان يتم العمل بها بموجب اتفاقية 19 يناير من عام 2025".

وأكد ليركه أن إمدادات المساعدات موجودة في المنطقة، وأن مكتب "أوتشا" لديه البنى اللازمة من أجل توزيعها، ويمكنه البدء فور إعطاء إسرائيل الضوء الأخضر للقيام بذلك.