الدفاع الروسية: إسقاط 81 مسيرة أوكرانية غربي البلاد

كتب : مصراوي

08:29 ص 30/09/2025

طائرة مسيرة أوكرانية

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إسقاط 81 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية في مقاطعات جنوب غربي البلاد.

وتواصل قوات كييف استهداف مناطق جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، فيما يستمر الجيش الروسي في تقدمه على جميع المحاور.

وأكد الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية، لإبعاد قوات كييف عن الأراضي الروسية بما فيها الجديدة بمدى الصواريخ والأسلحة الغربية التي تستهدف بها روسيا، وفقا لروسيا اليوم.

