الخارجية السورية تعتذر لمصر عن هتافات مسيئة رددها متظاهرون في دمشق

وكالات

أفادت وزارة الخارجية السورية أن بعض منصات التواصل الاجتماعي تداولت مقطعا مصورًا يظهر عددًا محدودًا من الأشخاص وهم يرددون هتافات مسيئة على هامش ما قيل إنه وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن مثل هذه التصرفات المستنكرة لا تعكس على الإطلاق مشاعر الشعب السوري تجاه جمهورية مصر العربية الشقيقة قيادة وشعبا، ولا تمثل إلا من قام بها.

وأعربت الوزارة عن أسفها لقيام البعض باستغلال هذا الحادث المعزول في محاولة لتعكير صفو العلاقات الأخوية العميقة والراسخة بين سورية ومصر.

وجددت وزارة الخارجية السورية تقديرها الكبير واحترامها لمصر الشقيقة وشعبها الكريم الذي احتضن مئات آلاف السوريين خلال السنوات الماضية، وشددت على حرص الجمهورية العربية السورية على تعزيز أواصر العلاقات السورية - المصرية والتمسك بها، ورفضها القاطع لأي محاولة للإساءة إليها.