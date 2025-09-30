إعلان

الخارجية السورية تعتذر لمصر عن هتافات مسيئة رددها متظاهرون في دمشق

كتب : مصراوي

12:07 ص 30/09/2025

وزارة الخارجية والمغتربين السورية

وكالات

أفادت وزارة الخارجية السورية أن بعض منصات التواصل الاجتماعي تداولت مقطعا مصورًا يظهر عددًا محدودًا من الأشخاص وهم يرددون هتافات مسيئة على هامش ما قيل إنه وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن مثل هذه التصرفات المستنكرة لا تعكس على الإطلاق مشاعر الشعب السوري تجاه جمهورية مصر العربية الشقيقة قيادة وشعبا، ولا تمثل إلا من قام بها.

وأعربت الوزارة عن أسفها لقيام البعض باستغلال هذا الحادث المعزول في محاولة لتعكير صفو العلاقات الأخوية العميقة والراسخة بين سورية ومصر.

وجددت وزارة الخارجية السورية تقديرها الكبير واحترامها لمصر الشقيقة وشعبها الكريم الذي احتضن مئات آلاف السوريين خلال السنوات الماضية، وشددت على حرص الجمهورية العربية السورية على تعزيز أواصر العلاقات السورية - المصرية والتمسك بها، ورفضها القاطع لأي محاولة للإساءة إليها.

وزارة الخارجية السورية الخارجية السورية تعتذر لمصر هتافات سوريين مسيئة ضد مصر

