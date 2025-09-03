

وكالات

انطلق في بكين صباح الأربعاء، عرض عسكري ضخم بمناسبة مرور 80 عاما على انتهاء الحرب العالمية الثانية، في حدث استضافه الرئيس شي جينبينج، وشارك فيه أكثر من 20 زعيم دولة، بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون.

وسار الجنود في ميدان تيان انمين في صفوف منتظمة على وقع طلقات المدفعية.

وقال الرئيس الصيني في خطاب العرض العسكري، إن العالم أمام خيار السلام أو الحرب، مضيفا أن الصين لا يمكن إيقافها.

واستقبل الرئيس الصيني شي جينبينج، اليوم الأربعاء، في بكين نظيره الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون قبيل حضورهما مع أكثر من 20 زعيم دولة آخرين عرضا عسكريا ضخما إحياء لذكرى مرور 80 عاما على انتهاء الحرب العالمية الثانية.

وصافح شي كلا من بوتين وكيم وبقية القادة المدعوين، قبل أن يسيروا جميعا على سجادة حمراء نحو مكان العرض، وقد تقدّم الرئيس الصيني هذا الجمع فمشي في الوسط وعن يمينه نظيره الروسي وعن يساره الزعيم الكوري الشمالي، بحسب ما أظهرت مشاهد بثّها التلفزيون الرسمي، وفقا للغد.

يقول محللون، إن اجتماع فلاديمير بوتين وكيم جونج أون في بكين هذا الأسبوع هو دليل على تأثير الرئيس الصيني على الأنظمة الاستبدادية العازمة على إعادة تعريف النظام العالمي الذي يقوده الغرب، بينما تثير تهديدات ترامب والدبلوماسية تحت ضغط العقوبات، توترا في التحالفات الأمريكية القائمة منذ زمن.

كما يثير الاجتماع التاريخي للزعماء في العاصمة الصينية احتمال ظهور محور ثلاثي جديد يقوم على اتفاقية الدفاع المشترك الموقعة بين روسيا وكوريا الشمالية في يونيو 2024 وتحالف مماثل بين بكين وبيونج يانج وذلك في تطورات يمكن أن تغير الحسابات العسكرية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وقال شي أول أمس الإثنين: "يجب أن نستمر في اتخاذ موقف واضح ضد الهيمنة وسياسة القوة، وأن نمارس التعددية الحقيقية"، في انتقاد مبطن لمنافسه الجيوسياسي على الجانب الآخر من المحيط الهادئ.

وبعد قمة في تيانجين أول أمس الإثنين، حيث عرض شي وبوتين رؤيتهما لنظام أمني واقتصادي عالمي جديد على أكثر من 20 من قادة الدول غير الغربية، فإن اجتماعهما مع كيم كان هو المحطة التالية قبل العرض العسكري الضخم.

كان شي قد أجرى بالفعل محادثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في أول زيارة له إلى الصين منذ سبع سنوات، مما ساهم في إعادة ضبط العلاقات الثنائية المتوترة في وقت تثير فيه رسوم ترامب الجمركية على البضائع الهندية غضب نيودلهي.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره الصيني شي جينبينج، إن العلاقات بين موسكو وبكين ارتقت الى مستوى غير مسبوق، خلال لقاء قمة جمعهما الثلاثاء في العاصمة الصينية.

وقال بوتين لشي في تصريحات خلال البث المباشر لبدء المباحثات: "يعكس تواصلنا الوثيق الطبيعة الاستراتيجية للعلاقات الروسية الصينية التي بلغت حاليا مستوى غير مسبوق، لقد كنا سويا على الدوام، ونحن سويا الآن".