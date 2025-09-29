وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه يدعم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووصفها بأنها "خطوة حاسمة" نحو إنهاء الحرب وتحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وهدد نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ترامب في البيت الأبيض، حركة حماس بأنها إذا لم تقبل خطة السلام التي اقترحتها الولايات المتحدة أو قبلتها لكنها تصرفت على النقيض منها، "فإن إسرائيل ستنهي المهمة بنفسها".

وأضاف: "يمكن تحقيق ذلك بالطريقة السهلة، أو بالطريقة الصعبة، ولكنه سيتحقق. نفضل الطريقة السهلة، ولكن لا بد من تحقيقها".

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن أهداف الحرب الإسرائيلية "يجب أن تتحقق لأننا لم نخض هذه المعركة الرهيبة، ولم نضحي بأفضل شبابنا من أجل بقاء حماس في غزة وتهديدنا مرة أخرى".

في هذه الأثناء، قال نتنياهو، إن الخطوة الأولى التي ستتخذها إسرائيل إذا قبلت حماس ستكون "انسحابًا متواضعًا" من غزة، يليه إطلاق سراح أسرانا الإسرائيليين خلال 72 ساعة، ثم إنشاء هيئة دولية تعمل على نزع سلاح حماس وإخلاء غزة من السلاح.