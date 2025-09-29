إعلان

ترامب: أشكر نتنياهو على الموافقة على خطة السلام في غزة |فيديو

كتب : مصراوي

10:22 م 29/09/2025

ترامب ونتنياهو

وكالات

استهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكره على "موافقته" على خطة السلام في غزة. لكن نتنياهو لم يُدلِ بتصريح بعد، ولم يتضح فورًا ما إذا كان قد وافق تمامًا على الاقتراح الأمريكي.

وقال ترامب: "أود أيضًا أن أشكر رئيس الوزراء نتنياهو على موافقته على الخطة وعلى ثقته في أنه إذا عملنا معًا، فيمكننا إنهاء الموت والدمار الذي شهدناه لسنوات عديدة وعقود وحتى قرون، وبدء فصل جديد من الأمن والسلام والازدهار للمنطقة بأكملها"، وفق ما نقلته شبكة CNN.

وأشار ترامب إلى أنه لا يزال يتعين على حماس الموافقة على الاتفاق، مضيفًا: "سمعت أن حماس تريد إنجاز هذا أيضًا". لكن الرئيس الأمريكي حذر من أنه من المحتمل أن ترفض حماس الاتفاق.

