استشهاد 23 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم

غزة- (د ب أ)

استشهاد 23 مواطنًا فلسطينيا وأصيب آخرون، منذ فجر يوم الاثنين، في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة.

وأفادت وكالة الصحافة الفلسطينية (وفا) بـ "استشهاد مواطن وإصابة آخرين من طالبي المساعدات بنيران قوات الاحتلال قرب مركز مساعدات الطينة جنوب غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع".

وأشارت إلى أن "خمسة مواطنين استشهدوا، جراء قصف طائرات الاحتلال مبنى المجلس الطبي الفلسطيني الذي يؤوي نازحين في منطقة الكتيبة غربي مدينة غزة"، لافتة إلى "استشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة فجر اليوم".

وذكرت أن "قوّات الاحتلال فجّرت عددًا من المجنزرات المُفخّخة المُحمّلة بأطنان من المتفجّرات لتدمير منازل المواطنين في منطقة النصر غربي مدينة غزة، كما نفذت عمليات نسف في محيط أبراج المخابرات شمال غربي غزة.

ووفق الوكالة ، "أسقطت طائرات مسيّرة إسرائيلية "كواد كوبتر" أكثر من 50 قنبلة متفجّرة فجرًا على منازل متفرقة في مدينة غزة، تركزت في منطقتي السامر والخدمة العامة".