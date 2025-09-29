انقطاع التيار الكهربائي في مدينة بيلجورود الروسية بعد هجوم أوكراني

موسكو- (د ب أ)

تشهد مدينة بيلجورود الروسية انقطاعا كبيرا في التيار الكهربائي بعد هجوم أوكراني، وهو أول انقطاع من نوعه منذ بداية الحرب، وفقا لتقارير على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد.

وأصبحت آلاف المنازل بلا كهرباء في المساء، حيث أفاد شهود عيان بأن أشخاصا حوصروا في المصاعد وغرقت الشقق في الظلام.

ويزعم أن صاروخا أصاب محطة تدفئة. وأظهر مقطع فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي انفجارات عنيفة وسحابة من الدخان تتصاعد من الموقع.

وقال الحاكم فياشيسلاف جلادكوف في مقطع فيديو نشر على تيليجرام إن المدينة تواجه انقطاعات "كبيرة" في التيار الكهربائي. وتحدث وهو يقف أمام مبنى لا يزال مضاء، مشيرا إلى أن حالة التأهب للغارات الجوية لا تزال سارية وحث السكان على الاحتماء في الأقبية.

وقال جلادكوف إن شخصين أصيبا وأن المستشفيات تعمل بمولدات الطوارئ. وأظهرت مقاطع فيديو، لم يتسن التحقق منها مبدئيا، شوارع مظلمة لا يوفر الضوء فيها سوى المصابيح الأمامية للسيارات.

ولطالما ضربت أوكرانيا العاصمة الإقليمية بيلجورود - التي يقطنها أكثر من 300 ألف شخص - والمنطقة التي تحمل الاسم نفسه، بشكل رئيسي بالطائرات المسيرة، في إطار حملتها الدفاعية ضد الغزو الروسي. والهدف هو تدمير اللوجستيات العسكرية الروسية.