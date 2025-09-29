بيان روسي: إسقاط 78 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل



موسكو- (د ب أ)

دمرت قوات الدفاع الجوي الروسية 78 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق خلال الليلة الماضية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم الإثنين :"من الساعة 2300 إلى الساعة 0700 بتوقيت موسكو، تم اعتراض وتدمير 78 طائرة مسيرة أوكرانية بواسطة منظومات الدفاع الجوي المناوبة"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضافت الوزارة في بيانها أنه "تم تدمير 24 منها فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و21 فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، وتسع فوق أراضي مقاطعة فورونيج، وتسع فوق أراضي مقاطعة سمولينسك، وسبع فوق أراضي مقاطعة كالوجا، وأربع فوق أراضي مقاطعة موسكو، وثلاث فوق أراضي مقاطعة أوريل، وواحدة فوق أراضي مقاطعة كورسك".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.