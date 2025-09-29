بشروط معينة.. إسرائيل تدرس توفير ممر آمن لخروج قادة حماس من قطاع غزة

وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل تدرس توفير مرور آمن لقادة حركة حماس في قطاع غزة إلى الخارج بموجب شروط معينة.

وأضاف نتنياهو: "إذا وافق قادة حماس على إنهاء الحرب وأفرجوا عن جميع الأسرى، فسنسمح لهم بالخروج من غزة".

وأوضح أنه سبق أن طرح هذه الفكرة، لكنها تحتاج إلى مزيد من التوضيح في ظل النقاشات الجارية حول خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة.

وأكد نتنياهو، أن هذه الخطة لم تكتمل بعد، مضيفا أن حكومته لا تزال تناقشها مع فريق ترامب.

ويلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي مع الرئيس الأمريكي، اليوم الاثنين، في البيت الأبيض.

أفادت تقارير إعلامية، أن خطة ترامب المكونة من 21 نقطة تتضمن الإفراج الفوري عن الأسرى الأحياء الـ20 المتبقين في غزة مقابل مئات الفلسطينيين المحتجزين في إسرائيل، بالإضافة إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة.

وتشير التقارير إلى أن حماس لن تلعب بعد الآن دورا في إدارة قطاع غزة، ولن يسمح لإسرائيل بضم القطاع، وستقوم حكومة انتقالية بحكم قطاع غزة.

وقال نتنياهو، إنه يأمل في تنفيذ خطة ترامب: "لأننا نريد تحرير أسرانا، نريد التخلص من حكم حماس ونزع سلاحهم ونزع السلاح من غزة وتحقيق مستقبل جديد لقطاع غزة وللإسرائيليين على حد سواء وللمنطقة بأكملها".

يأتي هذا بينما أكد ترامب، أن المباحثات الجارية بشأن خطته لوقف الحرب في قطاع غزة "تتقدم بشكل جيد جدا".

وقال ترامب، إن هناك تقدما جيد جدا وملحوظا في القضايا المطروحة، في إشارة إلى "خطة الـ21 نقطة" التي طرحها لإنهاء الحرب المستمرة في القطاع منذ عامين وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.

كما نقلت "القناة 12" الإسرائيلية عن ترامب، قوله: "نحن في المراحل النهائية لإبرام صفقة بين إسرائيل وحماس".

وأشار إلى أن الآلية المقترحة تشمل مجلسا دوليا وعربيا بمشاركة السلطة الفلسطينية، إضافة إلى حكومة تكنوقراط محلية في غزة.

وتابع: "سيتم إنشاء قوة أمنية مختلطة من فلسطينيين وعناصر من دول عربية وإسلامية"، وفق القناة.

وعلى خلاف ما جرى نقله عن ترامب، أفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، أن مقربين من نتنياهو، قالوا إنه لا تزال هناك فجوات بين ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي فيما يخص بنود الصفقة المحتملة".

وأضاف المقربون من نتنياهو، أنه من المستبعد أن يصل ترامب ورئيس الوزراء إلى اتفاق نهائي اليوم الاثنين بشأن الصفقة".

وأشاروا إلى أن قضية تفكيك حماس، على رأس الخلافات بين ترامب ونتنياهو، وفقا للعربية.

بدوره، قال رئيس الحكومة الإسرائيلي: "نحن نعمل مع فريق الرئيس ترامب، ونأمل أن نحرز تقدما".