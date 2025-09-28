إعلام عبري: الجيش يقيم قواعد لوجستية في غزة ويستعد لتصعيد بالضفة

وكالات

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بأن الجيش الإسرائيلي يتقدم ببطء نحو "معاقل" حماس في غزة ويستعد لسيناريو تصعيد حاد في الضفة الغربية.

وقالت الصحيفة، إن الجيش الإسرائيلي يقيم 3 قواعد لوجستية كبيرة في عمق قطاع غزة مزودة استعدادًا لمناورة ستستمر أشهرًا طويلة، مشيرة إلى أن الجيش ينشئ أيضًا مركز جديدًا بالضفة الغربية لإدارة الضربات الجوية والمدفعية ضد أهداف في الضفة والحدود مع الأردن، وفق ما أوردته.

ويأتي التصعيد الإسرائيلي، على الرغم من الخطة التي قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء حرب غزة، والتي تشمل نشر قوة دولية في القطاع، ونزع سلاح حركة حماس، وترك الباب مفتوحًا أمام إقامة دولة فلسطينية، وفق ما كشفته صحيفة "واشنطن بوست"، الأحد.

كما رفض الرئيس الأمريكي ضم إسرائيل للضفة الغربية، قائلًا الخميس: "لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية سواء تحدثت مع نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو) بشأن ذلك أم لا".