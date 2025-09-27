وكالات

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، خلال كلمته اليوم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، محذرًا من خطورة استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتداعياته الكارثية على أمن واستقرار المنطقة.

وأعرب الوزير عن امتنان القاهرة لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التزامه بالعمل مع قادة المنطقة لإنهاء الحرب الظالمة على غزة، مؤكدًا استعداد مصر للبناء على هذه الرؤية من أجل استعادة الاستقرار ووقف النزيف الإنساني، مشددًا على ضرورة إطلاق سراح جميع الرهائن والأسرى.

وشدد الوزير على أن إنهاء حالة المجاعة التي يعانيها أهالي غزة أصبح واجبًا إنسانيًا ملحًا، داعيًا إلى التضامن الدولي من أجل تسهيل دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وأكد وزير الخارجية رفض مصر القاطع لأي سيناريوهات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني، محذرًا من أن "أيادي العدوان الإسرائيلي امتدت لتطال دول المنطقة الواحدة تلو الأخرى، وآخرها استهداف دولة قطر"، مضيفًا: "لن نكون شركاء في نكبة جديدة للشعب الفلسطيني، ولن تكون مصر بوابة لتصفية القضية الفلسطينية".

كما دعا "عبد العاطي"، المجتمع الدولي إلى وضع حد لغطرسة القوة، مؤكدًا أن استمرار الاحتلال وتغييب حقوق الشعب الفلسطيني يُفرغ أي حديث عن الأمن والسلام في المنطقة من مضمونه، مشددًا على أنه لا يمكن لإسرائيل أن تنعم بالأمن بينما يُحرم الآخرون منه.

وختم وزير الخارجية تصريحاته بالتأكيد على أن تحقيق الاستقرار الإقليمي لن يتحقق إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، محذرًا من أن السياسات الإسرائيلية القمعية وغير المسؤولة تغلق الباب أمام آمال شعوب المنطقة في التعايش السلمي.