حذّر وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من الموافقة على إنهاء الحرب خلال اجتماعه المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض بعد غد الاثنين.

وكتب بن غفير في منشور على حسابه بمنصة "إكس" "سيدي رئيس الوزراء، أنت لا تملك تفويضا لإنهاء الحرب دون هزيمة حماس نهائيا".

بدوره، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر على حسابه بـ"إكس"، إنه يثق بقدرة نتنياهو على "تمثيل المصالح الإسرائيلية بالشكل المطلوب في محادثاته المرتقبة مع ترامب". وأضاف ساعر: "بعد عامين من الحرب.. من الواضح أن مصلحة الدولة الوطنية هي إنهاء الحرب وتحقيق أهدافها".

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، السبت، إن التقديرات في إسرائيل تشير إلى احتمالية تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب المكونة من 21 بندا.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر، أن معظم بنود الخطة مقبولة في إسرائيل، غير أن هناك بنود يرغب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في تعديلها قبل لقائه مع ترامب في البيت الأبيض يوم الاثنين المقبل.

وأشارت المصادر، إلى أن نتنياهو يصر على استمرار عمل مؤسسة "غزة الإنسانية" لتقديم المساعدات إذ يصف الفكرة المطروحة بإغلاقها بأنها "خطأ".

وفي ما يخص عملية الإفراج عن معتقلين فلسطينيين، تؤكد المصادر استعداد إطلاق سراحهم لكنها تعارض الإفراج عن أسماء بارزة مثل مروان البرغوثي.

ويقدّر مصدر تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن يتم الاتفاق مع المسؤولين الأمريكيين على مبادئ إنهاء الحرب بحلول 7 أكتوبر المقبل، حتى وإن امتد تنفيذها لنهاية العام الجاري.

