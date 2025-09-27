إعلان

قبيل لقائه مع ترامب.. بن غفير يحذّر نتنياهو من إنهاء الحرب: ليس لديك تفويض

كتب : مصراوي

09:34 م 27/09/2025

بن غفير ونتنياهو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

حذّر وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من الموافقة على إنهاء الحرب خلال اجتماعه المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض بعد غد الاثنين.

وكتب بن غفير في منشور على حسابه بمنصة "إكس" "سيدي رئيس الوزراء، أنت لا تملك تفويضا لإنهاء الحرب دون هزيمة حماس نهائيا".

بدوره، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر على حسابه بـ"إكس"، إنه يثق بقدرة نتنياهو على "تمثيل المصالح الإسرائيلية بالشكل المطلوب في محادثاته المرتقبة مع ترامب". وأضاف ساعر: "بعد عامين من الحرب.. من الواضح أن مصلحة الدولة الوطنية هي إنهاء الحرب وتحقيق أهدافها".

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، السبت، إن التقديرات في إسرائيل تشير إلى احتمالية تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب المكونة من 21 بندا.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر، أن معظم بنود الخطة مقبولة في إسرائيل، غير أن هناك بنود يرغب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في تعديلها قبل لقائه مع ترامب في البيت الأبيض يوم الاثنين المقبل.

وأشارت المصادر، إلى أن نتنياهو يصر على استمرار عمل مؤسسة "غزة الإنسانية" لتقديم المساعدات إذ يصف الفكرة المطروحة بإغلاقها بأنها "خطأ".

وفي ما يخص عملية الإفراج عن معتقلين فلسطينيين، تؤكد المصادر استعداد إطلاق سراحهم لكنها تعارض الإفراج عن أسماء بارزة مثل مروان البرغوثي.

ويقدّر مصدر تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن يتم الاتفاق مع المسؤولين الأمريكيين على مبادئ إنهاء الحرب بحلول 7 أكتوبر المقبل، حتى وإن امتد تنفيذها لنهاية العام الجاري.

اقرأ أيضا:

لأول مرة: ترامب يقدم خطة لإنهاء الحرب في غزة بدعم عربي.. فما أبرز بنودها؟

وعد أمريكي وتحذير عربي.. ماذا حدث في اجتماع ترامب والقادة العرب؟

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ايتمار بن غفير حرب غزة احتلال غزة بنيامين نتنياهو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

وزير الخارجية: لن نشارك في نكبة جديدة للفلسطينيين ومستعدون للبناء على رؤية ترامب
لأول مرة.. إسرائيل تروي كيف وصلت إلى نصر الله في مخبئه - فيديو وصور
النيابة الإدارية تكشف مفاجآت في حريق مصنع المحلة: غير مرخص والعمال بلا تأمين