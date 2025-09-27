عائلات الأسرى: أبواب الجحيم ستُفتح على نتنياهو إذا لم يقبل بصفقة

وكالات

قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين في بيان، السبت، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يعرقل كل محاولات الوصول إلى صفقة ويجب إعادة جميع الأسرى.

وأشارت عائلات الأسرى الإسرائيليين، إلى أن ما زال هناك 48 أسيرا في غزة ونتنياهو يكذب، موضحين أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي يحاول إطالة أمد الحرب ولا يجب السماح له بإفشال محاولات التوصل لصفقة مجددا.

وأكدت عائلات الأسرى الإسرائيليين، أن نتنياهو أصبح منبوذا وفشله السياسي سيسجل لأجيال قادمة، مشيرة إلى أن عصر الألاعيب والتخريب قد انتهي والعالم أصبح يدرك أن نتنياهو أصبح ملاك الخراب.

وأضافت عائلات الأسرى الإسرائيليين: "أبواب الجحيم ستفتح على نتنياهو في إسرائيل إذا لم يعد من الولايات المتحدة بصفقة".