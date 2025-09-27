حزب الله يحيي ذكرى مرور عام على اغتيال حسن نصر الله

وكالات

يحيي حزب الله اللبناني، اليوم السبت الموافق 27 سبتمبر 2025، ذكرى مرور عام على اغتيال أمينه العام الراحل حسن نصر الله على يد إسرائيل في بداية حرب استمرت نحو عام.

في مساء يوم 27 سبتمبر 2024، أدت سلسلة من الغارات الجوية التي شنتها إسرائيل باستخدام قنابل خارقة للتحصينات على مجمع لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت إلى مقتل نصر الله، الذي قاد الجماعة الشيعية لأكثر من 30 عامًا.

وقالت وكالة "رويترز" للأنباء، إن مقتل نصر الله والحرب التي تلته وجّهت ضرباتٍ موجعة للجماعة المدعومة من إيران. وعين الحزب بسرعة هاشم صفي الدين، كخليفة لنصر الله، لكنه قُتِل على يد إسرائيل أيضًا بعد أسابيع من توليه المنصب.

أصبح نصر الله أمينًا عامًا لحزب الله في عام 1992، وهو في الخامسة والثلاثين من عمره فقط، بعد مقتل سلفه عباس الموسوي في هجوم بطائرة هليكوبتر إسرائيلية.

وبفضل خطبه النارية، أصبح نصر الله سريعًا الوجه العام لمجموعة كانت غامضة في السابق، أسسها الحرس الثوري الإيراني في عام 1982 لمحاربة قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحسب "رويترز".

كان نصر الله على رأس القيادة عندما طرد مقاتلو حزب الله القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان في عام 2000، منهين بذلك احتلالًا دام 18 عامًا، وأعلن "نصرًا إلهيًا" بعدما خاضت الجماعة حربًا استمرت 34 يومًا مع إسرائيل في عام 2006، وفق الوكالة.

وفي اليوم التالي للهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، دخل حزب الله المعركة تضامنًا مع حليفه الفلسطيني بإطلاق النار على إسرائيل من جنوب لبنان.

وقد أدى ذلك إلى تبادل لإطلاق النار لمدة عام تقريبًا قبل أن تصعد إسرائيل بشكل حاد من خلال تفجير أجهزة اتصال محملة بالمتفجرات (البيجر) يستخدمها حزب الله، وقصف البلاد بضربات جوية وإرسال قوات إلى جنوب لبنان.

في نهاية المطاف، قُتل أكثر من 4000 شخص في الهجوم العسكري الإسرائيلي، من بينهم أكثر من 300 طفل. ورغم الهدنة التي تم التوصل إليها في نوفمبر 2024 وتمديدها في فبراير، تواصل إسرائيل شنّ غاراتٍ عنيفة في لبنان.

حالت الحملة الجوية والبرية الإسرائيلية دون دفن نصر الله رسميًا لأشهر. ومنذ ذلك الحين، توافد أتباعه، بمن فيهم ابنه، على قبره للدعاء له.

من المتوقع أن تتجمع حشود غفيرة في معاقل حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، جنوب لبنان وشرقه. وسيلقي الأمين العام للحزب، نعيم قاسم، الذي تولى منصبه بعد شهر من اغتيال نصر الله، كلمةً.

وتصاعدت التوترات بشأن إحياء الذكرى هذا الأسبوع، خاصة بعد ما عرض حزب الله صور نصر الله وصفي الدين على الصخور الشاهقة الشهيرة قبالة سواحل بيروت.

وأُقيم هذا العرض رغم أوامر رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام ومحافظ بيروت بعدم القيام بذلك، ما أثار غضب المعارضين اللبنانيين لحزب الله الذين قالوا إن المنحدرات لا ينبغي أن تستخدم في العروض السياسية.







