زعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الحرب يمكن أن تنتهي فورا إذا استجابت غزة لمطالب إسرائيل.

وخلال كلمته أمام الأمم المتحدة، ادعى نتنياهو على أن الحرب قد تنتهي فورًا إذا استجابت غزة لمطالب إسرائيل.

وقال نتنياهو أنه فور انتهاء الحرب، فإن بلاده ستبقى محتفظة بالسيطرة الأمنية العليا، فيما سيُنشأ كيان مدني سلمي يديره فلسطينيون وآخرون ممن يلتزمون بالسلام مع إسرائيل.

وأشار نتنياهو إلى أن إسرائيل خاضت طوال ما يقارب العامين حربًا على سبع جبهات، مؤكدًا أن العديد من الدول وقفت في صف معارض لإسرائيل خلال تلك الفترة.

ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي اتهامات الإبادة الجماعية، معتبرًا أن "الحقيقة انقلبت رأسًا على عقب"، زاعما أن إسرائيل وزّعت ملايين المنشورات وأرسلت رسائل نصية لتحذير المدنيين ومطالبتهم بمغادرة المناطق المستهدفة قبل تنفيذ الهجمات.

وانسحب عشرات الدبلوماسيين من قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة أثناء صعود رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى المنصة لإلقاء كلمته.

ومع دعوة رئيس الجلسة إلى النظام، تعالت صيحات الاستهجان والتشجيع بينما غادر المندوبون القاعة، تاركين مقاعد شاسعة فارغة.

استخدم بنيامين نتنياهو خطابه للتحدث مباشرة إلى الأسرى في غزة وإلى المقاومة، كما أمسك نتنياهو بخريطة وشطب التهديدات التي قال إنه تم القضاء عليها.

وأشار نتنياهو، إلى أن مكبرات الصوت نُصبت في جميع أنحاء القطاع، مؤكدا أيضًا على أن جواسيس إسرائيليين اخترقوا الهواتف المحمولة في المنطقة لنقل صوته.

ووجه نتنياهو رسالة إلى الأسرى: "لم ننسكم... لن نتعثر، ولن نرتاح حتى نعيدكم جميعًا". كما وجه رسالة أخرى إلى حركة حماس قائلا: "ألقوا سلاحكم... أطلقوا سراح الأسرى الآن. إذا فعلتم ستعيشون، وإذا لم تفعلوا فستلاحقكم إسرائيل".