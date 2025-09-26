صحفي إسرائيلي: أصبح اسم إسرائيل مرادفًا لجرائم الحرب وقتل الأطفال

وكالات

قال الصحفي الإسرائيلي بن كاسبيت، بصحيفة "معاريف" العبرية: "من كان ليصدق أنه بعد عامين من 7 أكتوبر سيُجبر نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو) على السفر لنيويورك عبر طريق متعرج".

وأضاف كاسبيت، أن محمد الضيف ويحيى السنوار (قياديان في حركة حماس اغتالتهم الجيش الإسرائيلي) لم يخطر ببالهما قط أن ما بدأ بـ7 أكتوبر سيصل إلى ما وصلنا إليه، على حد تعبيره.

وأضاف: "أصبح اسم إسرائيل مرادفًا لجرائم الحرب، وقتل الأطفال، والإبادة الجماعية"، مشيرًا إلى أن إسرائيل تجد نفسها في وضع أشبه بالنازية في نظر معظم العالم.

وتابع الصحفي الإسرائيلي: "لقد حل مفهوم (النصر الشامل)، محل كتاب (كفاحي) لهتلر. معظم سكان الأرض مقتنعون بأننا الورثة الحقيقيون للنازيين".

وأمس الخميس، قالت القناة 12 العبرية، إن طائرة "جناح صهيون" الخاصة برئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سلكت مسارًا غير مألوف خلال توجهه إلى الولايات المتحدة لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشارت إلى أنه بدلا من سلوك المسار القصير المعتاد فوق الدول الأوروبية، انحرفت الطائرة جنوبا لتسلك مسارا طويلا للغاية؛ لتجنب المرور في أجواء الدول الموقعة على نظام روما الأساسي الذي يلزمها باعتقال نتنياهو تنفيذا لقرار المحكمة الجنائية الدولية في حال هبوطها اضطراريا.

وذكرت القناة العبرية، أن مصدر القلق الرئيس في إسرائيل هو فرنسا، وكذلك جميع الدول الموقعة على نظام روما، الذي تعمل بموجبه المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.