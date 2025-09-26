إعلان

جيش الاحتلال يسمح لـ20 حافلة فقط بالعبور من معبر الكرامة

كتب : مصراوي

01:13 م 26/09/2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي

وكالات

قال المتحدث باسم شرطة المعابر والحدود الفلسطينية، إن هناك أزمة خانقة بمعبر الكرامة/اللنبي بسبب منع الاحتلال دخول المواطنين حتى اللحظة، مشيرًا إلى أن آلاف المواطنين والمسافرين ينتظرون منذ الصباح فتح المعبر بعد إغلاقه من قِبل الجانب الإسرائيلي.

وأفادت الهيئة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال سمحت لـ20 حافلة فقط بالعبور من معبر الكرامة.

وذكرت الهيئة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي عطلت عبور الحافلات من معبر الكرامة لأكثر من 4 ساعات.

ويوم الثلاثاء الماضي، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمر بإغلاق معبر اللنبي (جسر الملك حسين) مع الأردن حتى إشعار آخر بشكل كامل.

ومعبر الكرامة/اللنبي هو المعبر الوحيد بين الضفة الغربية المحتلة والأردن.

